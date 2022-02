Immigration - Éric Zemmour dit son amour de la Suisse, mais il fantasme

Deux fois en deux minutes, Zemmour a cité la Suisse sur le plateau de Hanouna.

«J’expulse les étrangers chômeurs qui sont là depuis six mois, exactement comme le font les Suisses.» Souvent, Éric Zemmour, comme ici lors d’un débat télévisé la semaine dernière, avance des propositions puis, comme pour montrer qu’elles ne sont ni extrémistes ni farfelues, dit que «de grands pays développés» les appliquent déjà. Or, par simplification, ignorance, fantasme ou mensonge, la réalité est parfois tout autre, au minimum concernant la Suisse. L’exemple des «étrangers au chômage expulsés» en est un: presque rien ne va dans sa phrase.

Deux tiers hors du lot

«Il fait certainement référence au régime légal adopté fin 2016 pour les ressortissants de l’UE/AELE», oriente Reto Kormann, porte-parole du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Le SEM rappelle pour commencer qu’il ne concerne pas les étrangers qui ont un permis C: 62% des 2,2 millions d’étrangers sont donc déjà exclus de la menace de renvoi.

«Pas aussi simple», «erroné»: les autorités suisses réfutent les allégations du candidat. AFP

La règle s’applique aux permis B ou L, qui peuvent être révoqués si leurs détenteurs n’ont pas de travail pendant six mois. Mais, attention, s’ils ont droit au chômage, ce qui est fréquent, la fin du droit au séjour n’arrive qu’après la fin du versement des indemnités, voire six mois après encore si l’étranger a perdu son travail après plus d’une année en Suisse.

Très peu utilisé

C’est aux Cantons d’appliquer la loi et, dans la pratique, ceux dont le permis est révoqué après la fin du droit au chômage ne se comptent «pas par milliers», dit le Canton de Vaud, qui avait par ailleurs gelé, jusqu’à fin 2021, le critère d’aide sociale dans l’étude des dossiers, prenant en compte la crise liée à la pandémie. «Nous connaissons 20 à 30 situations par an et la plupart des personnes quittent la Suisse d’elles-mêmes», dit celui de Fribourg; du côté du Valais, on en dénombre «moins d’une dizaine par an» et à Genève, c’est «très rare».

Fribourg rappelle qu’un recours, avec effet suspensif, est possible, ce qui prolonge légalement le droit au séjour. Le Valais mentionne qu’un étranger arrivé en Suisse via le regroupement familial ne sera pas menacé en cas de perte d’emploi. Vaud ajoute qu’une personne qui se retrouve dans une incapacité de travailler reconnue par l’AI, après un an passé en Suisse, sera aussi protégée.

Chaque mot compte

On continue: «Une personne disposant de moyens financiers suffisants peut en principe maintenir son séjour», dit le Valais. Genève, pour sa part, apporte une correction langagière: «Le terme d’expulsion est réservé aux personnes faisant l’objet d’une décision pénale. Seul un juge pénal est compétent pour prononcer une telle décision.»

Revenons donc à la phrase d’Éric Zemmour: dire que la Suisse «expulse les étrangers au chômage après six mois» pourrait, tout au plus, être reformulée ainsi: la Suisse «peut ne pas renouveler un permis de séjour si l’étranger avait un permis non permanent, pas le droit de toucher le chômage, peu de moyens financiers, pas d’autre raison de rester et ne fait pas recours». C’est déjà un peu plus juste, mais certainement moins vendeur dans le cadre d’une campagne électorale.