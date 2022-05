Pour Eric Zemmour, «la déconstruction est en marche»

Critiques du gouvernement français : Eric Zemmour: «La déconstruction est en marche»

Emmanuel Macron a investi son nouveau gouvernement vendredi. L’extrême droite n’a pas attendu longtemps pour pourfendre, entre autres, Pap Ndiaye, fraîchement nommé ministre de l’Education.

Le président français Emmanuel Macron a nommé vendredi une diplomate chevronnée, Catherine Colonna, à la tête du ministère des Affaires étrangères et fait entrer dans le nouveau gouvernement du pays des personnalités de la société civile dont l’historien Pap Ndiaye, pourfendu par l’opposition d’extrême droite. Diplomate de carrière, Mme Colonna, 66 ans, est l’actuelle ambassadrice de France à Londres.

L’annonce surprise est venue de la nomination à l’Education de Pap Ndiaye, qui dirigeait jusqu’ici le Musée national de l’histoire de l’immigration. Cet intellectuel universitaire de 56 ans, né en France d’un père sénégalais et d’une mère française, est spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis et des minorités. Il est le frère de l’écrivaine à succès Marie NDiaye. Il succède à ce poste traditionnellement très exposé à Jean-Michel Blanquer.

Les foudres de l’extrême droite

La nomination de Pap Ndiaye a suscité les foudres de l’extrême droite. Marine Le Pen, battue au deuxième tour de la présidentielle face à M. Macron, a dénoncé un «indigéniste assumé», signe selon elle «de la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir».

«Emmanuel Macron avait dit qu’il fallait déconstruire l’Histoire de France. Pap Ndiaye va s’en charger», a renchéri l’ancien candidat Eric Zemmour. En outre, il a estimé que le nouveau ministre de l'Éducation nationale est un «indigéniste, wokiste, obsédé par la race et qui va défendre ses convictions au détriment de nos enfants.»

Intervenant en soirée sur la chaîne TF1, la nouvelle Première ministre a balayé ces accusations «caricaturales» et parlé d’un «républicain très engagé» qui «partage l’objectif d’offrir à nos enfants l’excellence et l’égalité des chances».

Autre nouvelle promue au gouvernement, Rima Abdul Malak, une conseillère franco-libanaise d’Emmanuel Macron, a été nommée ministre de la Culture. Une ascension remarquable pour cette quadragénaire spécialiste du spectacle vivant: elle a passé les dix premières années de sa vie à Beyrouth en pleine guerre civile, avant d’arriver à Lyon (centre-est) avec ses parents, son frère et sa soeur.

Le nouveau gouvernement, paritaire, avec 14 femmes (dont la Première ministre) et 14 hommes, comprend aussi plusieurs poids lourds qui ont été reconduits dont Bruno Le Maire à l’Economie, Gérard Darmanin à l’Intérieur ou Eric Dupond-Moretti à la Justice.

«C’est d’abord un gouvernement paritaire et équilibré» entre des personnes reconduites et «des nouvelles figures qui viennent du centre, de la gauche et de la droite», a fait valoir Mme Borne sur TF1.