Présidentielle française : Eric Zemmour s’affiche avec Gilbert Collard

La campagne présidentielle française a été placée samedi sous le signe des ralliements à droite. A gauche, Anne Hidalgo a promis de ne pas «se résigner devant la difficulté».

Tandis que le monde politique spécule sur la date de sa déclaration de candidature, Emmanuel Macron continue de faire la course en tête dans les sondages. Le président sortant obtiendrait 25% au premier tour si celui-ci avait lieu dimanche, devant Valérie Pécresse (LR) et Marine Le Pen (RN) à égalité à 15,5%, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria samedi pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof auprès de plus de 12.500 personnes. Au second tour, le quasi-candidat l’emporterait avec 54% des voix face à Mme Pécresse (46%), et 57% contre Mme Le Pen (43%).