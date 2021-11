France : Eric Zemmour va annoncer sa candidature à la présidentielle mardi

Le polémiste d’extrême droite, condamné pour provocation à la haine raciale, devrait adresser un «message aux Français» mardi à midi avant d’être l’invité du 20 h de TF1, selon son entourage.

Le sulfureux polémiste d’extrême droite Eric Zemmour va annoncer sa candidature à l’élection présidentielle mardi midi dans une vidéo avant d’être l’invité du JT de 20 heures, selon son entourage, à l’issue d’une précampagne agitée et de premiers ressacs dans les sondages.

À quatre mois et demi de l’élection, l’ancien éditorialiste du Figaro et de CNews, obsédé par l’immigration et l’islam, s’apprête donc à se lancer officiellement au bout d’une précampagne électrique, émaillée de nombreuses polémiques.