Football : Erik Ten Hag sera l’entraîneur de ManU la saison prochaine

Le Néerlandais de 52 ans, actuel coach de l’Ajax Amsterdam, dirigera les Red Devils lors du prochain exercice, a annoncé jeudi le club mancunien.

Préféré à Pochettino

Deux fois champion, et peut-être bientôt trois, avec l’Ajax, qu’il avait emmené en demi-finale de Ligue des Champions en 2019, Ten Hag est connu pour son sens du détail et sa capacité à faire basculer les matches par des changements tactiques.

«Lors de ses quatre saisons à l’Ajax, Erik a prouvé qu’il était l’un des entraîneurs les plus passionnants et l’un de ceux qui a la meilleure réussite en Europe, (il est) connu pour le jeu plaisant et offensif de ses équipes et son engagement en faveur des jeunes joueurs», a commenté John Murtough, le directeur du football de ManU.