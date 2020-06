États-Unis

Erika Shields, cheffe de la police d’Atlanta, démissionne

Vendredi soir à Atlanta, un homme noir a été mortellement blessé lors d’une tentative d’arrestation par un policier de la capitale de la Géorgie.

Agent destitué

Un homme noir identifié comme Rayshard Brooks, 27 ans, s’était endormi dans sa voiture sur l’allée du drive-in d’un restaurant fast-food, et des employés de l’établissement ont appelé la police parce qu’il bloquait les clients, selon un rapport officiel. L’homme était alcoolisé et a résisté lorsque la police a voulu l’arrêter, indique le rapport du Georgia Bureau of Investigation. Les images de surveillance vidéo montrent «qu’au cours d’une lutte physique avec les agents, Brooks s’est emparé du Taser de l’un des agents et a pris la fuite», selon le rapport.