Euro 2020 : Eriksen dans un état stable après son grave malaise

Après qu’il se soit effondré sur la pelouse lors de Danemark-Finlande, provoquant l’interruption du match, le meneur de jeu danois a été transféré à l’hôpital. Il se trouve dans un état stable et peut parler.

Eriksen (29 ans) s'est écroulé subitement sur le terrain juste avant la pause, les yeux écarquillés. Le match a été interrompu et ses partenaires se sont rassemblés pour former un cercle autour de lui, certains d'entre eux en larmes.

Le joueur de l'Inter Milan a été évacué sur civière, toujours escorté par ses équipiers, tandis que les quelque 16’000 spectateurs étaient plongés dans la stupeur. Aucune information sur son état de santé n'était disponible dans l'immédiat. Mais l’UEFA a donné des premières nouvelles rassurantes. «Le joueur a été transféré à l'hôpital et a été stabilisé», a communiqué l’instance, qui a précisé qu’une «réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels de match» et que «de plus amples informations seront communiquées» d’ici peu.