Football - Erling Haaland claque déjà un hat-trick

Alors que le championnat de Bundesliga ne reprendra que le week-end prochain, Erling Haaland a prouvé qu’il tenait déjà la grande forme. Le géant norvégien a profité du premier tour de Coupe d’Allemagne pour s’échauffer et envoyer le Borussia Dortmund en 16es de finale.

Face au Wehen Wiesbaden, équipe de troisième division, le No 9 des «jaune et noir» a inscrit un triplé entre la 26e et la 51e minute, dont un penalty. Le Borussia Dortmund n’a pas forcé davantage son talent pour finalement se satisfaire de ce succès 3-0.