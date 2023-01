Football: Erling Haaland et ses chiffres déjà dans l’histoire de la Premier League

Trois de plus dans la besace pour le sérial buteur Erling Haaland

Manchester City s’est facilement imposé dimanche après-midi 3-0 à domicile face aux Wolves. Une victoire qui porte la signature du buteur Erling Haaland, auteur d’un triplé. De la tête tout d’abord suite à un caviar de Kevin De Bruyne, sur pénalty ensuite et à la conclusion d’un service parfait de Riyad Mahrez pour conclure le show. Le cyborg a offert trois nouveaux points à son équipe en inscrivant ses 23e, 24e et 25e buts de la saison…le 21 janvier.

2021-2022 : Mohamed Salah (Egyptien – Liverpool) et Son Heung-Min (Coréen – Tottenham) : 23 buts

2018-2019 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabonais – Arsenal), Sadio Mané (Sénégalais – Liverpool) et Mohamed Salah (Egyptien – Liverpool) : 22 buts

2010-2011 : Carlos Tevez (Argentin – Manchester City) et Dimitar Berbatov (Bulgare – Manchester United) : 20 buts

1997-1998 : Dion Dublin (Anglais – Coventry City), Michael Owen (Anglais – Liverpool) et Chris Sutton (Anglais – Blackburn Rovers) : 18 buts

1992-1993 : Teddy Sheringham (Anglais, Notthingham Forrest et Tottenham) : 22 buts

Avec ses 25 pions, Haaland rejoint également quatre légendes du championnat le plus médiatisé du monde :

L’attaquant de Manchester City a encore 18 matchs pour tenter d’égaliser ou de battre le record détenu conjointement par Andy Cole (1993-1994 sous les couleurs de Newcastle United) et Alan Shearer (1994-1995 sous les couleurs des Blackburn Rovers) : 34 buts en une saison de Premier League. Le Scandinave n’est qu’à 9 réussites de ce record qui devrait logiquement tomber cette année. Si le Norvégien est plus gourmand, il peut tenter d’aller chercher des records d’avant 1992 lorsque la première division anglaise s’appelait encore la First Division. Mais pour cela, il va falloir être très très efficace puisque la légende d’Everton Dixie Dean avait incrit 60 buts en 39 matchs lors de la saison 1927-1928 avec le maillot des Toffees.