Football : Erling Haaland sur le flanc plusieurs semaines

L’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, blessé à la hanche, va manquer à son équipe pendant une longue période. «Je reviendrai plus fort», a-t-il promis.

«Il est temps de me concentrer sur ma guérison. Je reviendrai plus fort!», a lancé Haaland, sur Twitter, en accompagnant son message d’une photo de lui remerciant le public.

Il bénéficie d’une clause libératoire dans son contrat, à l’issue de la saison en cours, et est déjà convoité par les plus grands clubs européens, en Angleterre et en Espagne notamment.