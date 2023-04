Football: Erling Haaland, un peu plus près des étoiles

Sur les trois penaltys manqués par l’attaquant des Citizens, un seul a été arrêté. Ce grand honneur revient au portier allemand Andreas Luthe, dernier rempart du FC Kaiserslautern. À l’époque gardien de l’Union Berlin, il a réussi ce que tous les autres ont échoué jusqu’à aujourd’hui: repousser un tir au but de l’un des attaquants les plus précis et décisifs du monde. Un «exploit» qui remonte au 21 avril 2022.