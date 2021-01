De la chauve-souris aux belettes

Une bécassine des marais, espèce classée en danger d'extinction ,a été retrouvée blessée dans la campagne nord-vaudoise. Souffrant d'une fracture ouverte du radius cubitus à l'aile droite, elle a subi une opération permettant la pose d'une broche. L’opération, les soins et la convalescence coûtent environ 500 francs. En octobre dernier, une chouette effraie a pu quitter le centre pour rejoindre la nature. Quelques semaines plus tôt, elle y était arrivée affaiblie avec une fracture de l'humérus droit. Son opération et sa convalescence ont coûté environ 650 francs. Pour continuer à mener sa mission avec succès, Erminea a mis en place un système de financement participatif. Ce centre est un des rares en Suisse romande qui s’occupe gratuitement de tous les animaux sauvages blessés. D’autres structures existent avec des spécialisations différentes. Il y a notamment, le Centre de réadaptation pour les rapaces et le Centre Ornithologique de réadaptation tous deux situés à Genève, La Vaux-Lierre, qui recueille des oiseaux sauvages à Etoy (VD), le Musée d’histoire naturelle de Fribourg, qui prodigue des soins aux animaux sauvages malades ou blessés, le Parc zoologique et Vivarium du Bois du Petit-Château à La Chaux-de-Fonds ou encore Nouvel Envol aux Marécottes (VS).