Canton de Fribourg : Erreur de programmation coupable du retard de l’élection

En novembre 2019, les résultats fribourgeois de l’élection au Conseil des Etats et de trois élections communales avaient été annoncés tardivement en raison d’une erreur de logiciel.

Une erreur dans le code du logiciel de gestion des scrutins utilisé par le canton de Fribourg a conduit au cafouillage de novembre 2019. Elle est survenue en raison de la combinaison exceptionnelle de l’élection au Conseil des Etats et de trois élections communales sans liste, indique un rapport indépendant rendu public mercredi.

Selon AKW, l’entreprise chargée du rapport indépendant, l’erreur de programmation a provoqué un blocage de la base de données dans le système SyGEV utilisé dans le canton de Fribourg. L’erreur dans le code était présente depuis un certain temps mais n’avait pas porté d’effet jusque-là.

Combinaisons spécifiques

L’application de gestion est utilisée depuis 2015 et a été employée pour une quarantaine de scrutins sans incident notable, souligne le rapport. Mais cette combinaison d’une élection nationale et de trois élections communales sans liste n’avait jamais eu lieu auparavant. L’erreur de programmation n’avait donc pas pu être détectée.

Les tests en place avant l’incident n’ont pas permis de dévoiler le bug, car ils testaient chaque élection de manière séparée, or le bug n’apparait que lors de combinaisons spécifiques. L’erreur dans le code a depuis été corrigée et des améliorations ont été mises en place, notamment dans la communication et la gestion de crise.