8 erreurs qui endommagent votre véhicule

1. Changer de vitesse pour ralentir

L’utilisation du frein moteur ou le changement de vitesse pour ralentir peut endommager le groupe motopropulseur, en particulier la transmission. Rétrograder alors que le véhicule est encore en mouvement, surtout à vitesse élevée, peut considérablement réduire la durée de vie du moteur. Il est préférable d’actionner la pédale de frein, qui est d’ailleurs là pour cela.

2. Reposer sa main sur le levier de vitesse

Reposer sa main sur le levier de vitesse est une très mauvaise habitude, largement répandue. Et pour cause: ce geste endommage la boîte de vitesses, car le pommeau est relié à une fourchette qui entre brièvement en contact avec un anneau de synchronisation. Laisser sa main sur le pommeau risque d’exercer une pression sur la fourchette, ce qui entraîne une usure prématurée.

3. Surcharger le véhicule

Vous partez en vacances avec tout l’attirail, le coffre est chargé à bloc jusqu’au ciel de pavillon? Le risque est d’endommager les freins, la suspension et le groupe motopropulseur. Certes, les voitures modernes sont conçues pour transporter des charges lourdes, mais il ne faut pas exagérer pour autant.

4. Passer la marche arrière avant l’immobilisation totale du véhicule

Passer de la marche arrière à la marche avant (et inversement) dans une voiture dotée d’une boîte automatique est un exercice fastidieux pour la boîte de vitesses, surtout si le véhicule n’est pas à l’arrêt. Changer de vitesse à ce moment-là entraîne l’usure de la courroie de transmission et non des disques et des plaquettes de frein, qui peuvent être entretenus. Réparer une boîte automatique est non seulement fastidieux, mais coûte également très cher. Il en va de même pour le passage des vitesses sur une boîte manuelle. Il est donc préférable d’attendre que le véhicule soit à l’arrêt avant de passer la marche arrière (sachant que la plupart des voitures modernes ne permettent de toute façon pas de changer de vitesse lorsque le véhicule est encore en mouvement).

5. Rouler sur des nids-de-poule et franchir des ralentisseurs

Un tiers des dommages causés aux véhicules sont dus à des nids-de-poule, c’est pourquoi il faut ouvrir l’œil en conduisant. Car, un choc peut non seulement provoquer le voilage des roues, des hernies sur les pneus et des fissures de jantes, mais peut également entraîner des problèmes de géométrie et d’équilibrage des pneus. De la même manière, le fait de franchir un ralentisseur sans ralentir au préalable peut causer des dégâts à l’avant et à l’arrière du véhicule, au niveau du bas de caisse, voire, dans le pire des cas, au niveau du pot d’échappement.

6. Ignorer les témoins lumineux du tableau de bord

Les véhicules modernes ont plus de lumières qu’un sapin de Noël. Certes, tous les voyants lumineux ne représentent pas le même degré d’urgence. Pour autant, lorsqu’ils s’allument, certains requièrent de se rendre immédiatement chez un garagiste. C’est notamment le cas pour les voyants de problème moteur, d’usure des plaquettes de frein, de direction assistée, d’airbag, de la pression d’huile et du liquide de refroidissement.

7. Rouler en gardant le pied sur l’embrayage

Une autre mauvaise habitude consiste à rouler en maintenant le pied sur l’embrayage. Cela entraîne une usure excessive et réduit la durée de vie du disque d’embrayage. La pédale d’embrayage ne doit être actionnée que pour changer de vitesse ou lors d’un freinage. Le reste du temps, le pied peut reposer sur la cale prévue à cet effet, située à gauche de la pédale d’embrayage.

8. Freiner trop tardivement

