Berne : Erreurs médicales: un cas tragique met en lumière le manque de stats

La justice a tranché sur le cas d’une femme qui a reçu trop d’insuline après une césarienne. Ce cas met en lumière l’importance de répertorier les erreurs, ce qui n’est pas fait systématiquement en Suisse.

Le tribunal régional de Berne-Mittelland a rendu son verdict sur une erreur médicale. En septembre 2015, une sage-femme a administré une dose d’insuline dix fois supérieure à la normale, quelques heures après une césarienne. En raison d’une maladie rénale, la femme avait des troubles cardiaques et l’insuline devait avoir un effet stabilisateur. Mais à cause de la surdose, la patiente a fait un AVC (accident vasculaire cérébral) et a subi des lésions cérébrales irréparables. Elle est décédée trois ans plus tard. La sage-femme ainsi que le spécialiste des reins ont écopé de peines pécuniaires avec sursis pour homicide par négligence. Une interne présente au moment des faits a été acquittée. Le jugement n’est pas encore définitif et une procédure au civil est en cours, où il est question de dommages et intérêts, rapporte la «Berner-Zeitung».