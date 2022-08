Islande: Eruption dans une fissure volcanique près de Reykjavik

Islande : Éruption dans une fissure volcanique près de Reykjavik

Une éruption tous les cinq ans en moyenne

Le mont Fagradalsfjall appartient au système volcanique de Krysuvik, situé dans la péninsule de Reykjanes, dans le sud du pays. L’Islande dénombre 32 systèmes volcaniques actuellement considérés comme actifs, soit le plus grand nombre en Europe, et connaît en moyenne une éruption tous les cinq ans. Elle chevauche la dorsale médio-atlantique, une fissure séparant les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine. Le mouvement de ces plaques est en partie responsable de l’activité sismique intense du pays.