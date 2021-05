RDC : Éruption du Nyiragongo: certains «ont tout perdu»

Le volcan Nyiragongo est entré en éruption samedi et sa lave s’est arrêtée aux portes de Goma, en République démocratique du Congo. Des personnes ont perdu leur maison.

Assistance aux déplacés

«La ville a été épargnée»

«Les maisons bougent»

Au total, 17 villages ont été touchés, la principale route de la région, reliant Goma au Nord de la province, et une ligne à haute tension ont été coupées, selon M. Muyaya, qui déploré «beaucoup de pertes de biens et de marchandises». Selon l’Unicef, «plus de 150 enfants ont été séparés de leurs familles et l’on craint que plus de 170 d’autres ne soient disparus».

«De grosses secousses»

Comme en 2002

Samedi soir, deux coulées de lave sont descendues, l’une vers l’est, dans des zones habitées mais non urbaines, vers la frontière toute proche avec le Rwanda, et l’autre vers le sud, pour atteindre la limite de Goma dans la nuit. Selon une source onusienne, citant un volcanologue, l’éruption de ce week-end «est exactement la même que celle de 2002»: «Aucun signe avant-coureur, seule la lave dans le cratère s’est vidée».

La région de Goma est une zone d’intense activité volcanique, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui culminent respectivement à 3470 et 3058 mètres. L’éruption la plus meurtrière du Nyiragongo, en 1977, avait fait plus de 600 morts.