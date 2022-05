Eruption de White Island : L’agence de gestions des catastrophes est relaxée

Mercredi, l’agence nationale de gestion des catastrophes néo-zélandaise a été relaxée. Elle était accusée d’avoir mal anticipé l’éruption sur l’île de White Island, qui avait fait 22 morts en 2019.

Près de 50 personnes, dont une majorité de touristes australiens se trouvaient sur l’île lorsque le volcan était entré en activité, rejetant des cendres brûlantes et des gaz toxiques. L’éruption avait fait 22 morts et 25 blessés, dont certains grièvement.

L’agence nationale de gestion des catastrophes faisait partie des dix personnes morales et trois personnes physiques poursuivies pour avoir enfreint la loi sur la santé et la sécurité au travail. WorkSafe, l’organisme veillant au respect des normes de sécurité au travail, avait estimé que l’agence n’avait pas bien mis en garde les propriétaires fonciers et le public contre un risque d’éruption.