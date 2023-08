Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 reporté à 2024

Le vol inaugural de la fusée Ariane 6, qui était envisagé pour la fin 2023, est officiellement reporté à 2024, plusieurs essais au sol restant à effectuer, a annoncé l’Agence spatiale européenne (ESA). Ce décalage, que les responsables européens du spatial laissaient entrevoir en évoquant ces derniers mois des «aléas possibles», prolonge la crise des lanceurs dans laquelle l’Europe est plongée avec la fin d’Ariane 5 et les problèmes de la petite fusée italienne Vega-C. Les organismes et entreprises responsables du programme, l’ESA, Arianegroup, Arianespace et l’agence spatiale française CNES «confirment que le lancement inaugural est maintenant prévu pour 2024», a affirmé mardi le directeur général de l’ESA Joseph Aschbacher sur Twitter, rebaptisé X.