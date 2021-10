haute-savoie (F) – Escalade sur le Salève: l’interdiction fache les grimpeurs

Crainte de fermeture définitive

« On comprend la nécessité de faire des analyses géologiques . C e q ue n o us redoutons beaucoup , c’est q ue le site ferme pendant deux ans sous prétexte qu’il y a des s ondages», s’inquiète Adrien Besson . Une crainte partagée par Marcellin Barthassat. «En France, beaucoup de zones sont menacées de fermeture, car les autorités sont considérées comme responsables s’il y a un accident sur leur commune. Alors les maires interdisent l’accès pour se couvrir, comme c’est le cas ici. Mais le risque zéro n’existe pas en alpinisme .» Selon lui, il est donc nécessaire de changer d’approche afin d’éviter d’en arriver à des décisions extrêmes. « Avec le changement climatique, demain il y aura d’autres éboulements et d’autres chutes de pierre. Ça ne va pas s’arrêter là. Il faut redéfinir notre rapport à la nature et trouver une manière d’intégrer l’escalade en bonne intelligence dans ce nouveau cadre. »