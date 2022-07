Genève: Escale inattendue faute de kérosène pour l’avion

D’après Easyjet, des problèmes d’approvisionnement à l’aéroport de Brindisi sont la cause du déroutage.

Problèmes à l’aéroport

Pour quelles raisons celui-ci ne pouvait-il fournir de kérosène – difficultés d’importations des matières premières, lien avec la guerre en Ukraine, grève? Impossible de le savoir. La plateforme de Brindisi n’a pas répondu à nos multiples sollicitations. Mais le 17 juillet, l’Italie a été secouée par une grève nationale des contrôleurs aériens et du personnel de plusieurs compagnies low-cost, dont Easyjet.

Du côté de Cointrin, la mésaventure surprend. Son porte-parole Ignace Jeannerat dit ne pas garder souvenir d’un pareil problème. «Je me rappelle par contre d’un avion, dont le pays était sous embargo, être obligé de se ravitailler dans un État «ami», car les autres aéroports n’avaient pas le droit de lui vendre du carburant.»

Swiss aussi

Celle-ci précise que les pénuries de kérosène peuvent avoir de nombreuses causes et aller d’une interruption de la chaîne d’approvisionnement à une défaillance de l’infrastructure locale de ravitaillement. La communicante ajoute que «ces restrictions sont généralement connues avant le départ et planifiées en conséquence».