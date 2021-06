Suisse - Escapade à Bâle (en mode développement durable)

De loin, c’est une myriade de points colorés qui jalonnent les eaux du Rhin. En s’approchant du fleuve, qui traverse la ville, on s’aperçoit que ce sont des nageurs accrochés à des sacs étanches en forme de poissons. Cees accessoires ont une double utilité: transporter leurs affaires et servir de flotteur. À la vue d’un tel spectacle, on sait qu’on ne peut être qu’à Bâle en plein été.

Le développement durable et la mobilité douce sont devenus à Bâle des paramètres essentiels à l’activité économique. Nous vous invitons donc à découvrir, au cours de votre visite, quelques bonnes adresses qui se positionnent en faveur de la durabilité. Et, naturellement, vous prendrez le train.

Ahoi Ahoi

On trouve des vêtements, des accessoires de mode, des objets design et des produits cosmétiques dans ce concept store. Ahoi Ahoi fait rimer durabilité avec qualité.

Acero

Kult

Baignade dans le Rhin

Baiushki

Frühling

Souvenez-vous de vos cours d’allemand. Frühling, ça veut dire printemps. Ce bistrot a beau s’appeler ainsi, on peut s’y attabler quelle que soit la saison. Ici, le café est issu du commerce équitable et torréfié dans le canton.

Aktienmühle

Autrefois l’ Aktienmühle servait à l’approvisionnement en farine. Aujourd’hui, le bâtiment abrite une cinquantaine d’ateliers et des espaces de création. Il y a notamment une distillerie de gin, un producteur de kombucha et un resto, la Turbinenhaus .

Le quartier de Klybeck

Volkshaus

Le bar et le restaurant de l’hôtel Volkshaus sont des lieux qui remportent un franc succès. On y mange des burgers et des currys végétaliens. C’est aussi une excellente adresse où dormir. Ce petit établissement raffiné (45 chambres) a été conçu par des stars de l’architecture, le bureau Herzog & de Meuron. Il a été réalisé avec matériaux naturels et les chambres sont dotées de savons Soeder, marque suisse écoresponsable.