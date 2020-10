La région viticole entre Florence et Sienne séduit les épicuriens et les amoureux des produits du terroir.

La festa dell’uva (la fête du raisin) n’a plus tout à fait le goût de la fête. Chaque année après les vendanges, elle est célébrée entre fin septembre et début octobre dans les villages qui jalonnent la route vallonnée de Florence à Sienne. Le Chianti, au cœur de la Toscane, est une des terres viticoles les plus connues du monde grâce à ses rouges gorgés de soleil. En 2020, à cause de la crise sanitaire causée par le Covid-19, les organisateurs de ces célébrations traditionnelles ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. C’est le cas à Impruneta, petite ville à 14 kilomètres au sud de Florence, où a lieu la plus ancienne fête du raisin d’Italie. Le grand spectacle de danse folklorique n’a pas eu lieu le dernier dimanche de septembre. On est allé à l’essentiel: la dégustation du vin. Avec à la clé, le soulagement d’en avoir fini avec un millésime compliqué à produire. En plus du coronavirus, il a fallu compter avec la sécheresse et des températures très élevées. Heureusement, le sangiovese, cépage dominant la région à plus de 80%, résiste à de telles conditions.

Le sangiovese est le cépage le plus répandu en Toscane. Getty Images/iStockphoto

En automne, pendant que le vin repose dans les fûts, on profite encore de la douceur quand il fait 24°C l’après-midi. On sillonne la route qui relie Florence à Sienne. On fait halte dans une osteria pour apprécier les produits du terroir. Il faut goûter à un plat typique, le peposo, ragoût de bœuf au vin rouge et au poivre noir parfumé avec de l’ail et du laurier. Il est cuit au four dans un pot en terre. Son origine est liée à la production de céramique et de briques à Impruneta. La légende dit d’ailleurs que les tuiles du Duomo de Florence ont été faites dans cette bourgade.

Le peposo, un ragoût typique de la ville d’Impruneta. Getty Images/iStockphoto

Parmi les plats toscans typiques, citons le lampredotto, tripes (estomac bovin) cuites à l’eau avec des tomates, de l’oignon, du persil et du céleri. On le déguste dans un sandwich préparé à un stand de rue ou dans un restaurant où il est accompagné d’une sauce rouge (piment) et d’une verte (persil).

Street food: la préparation des sandwichs au lambredotto. Getty Images/iStockphoto

Autre spécialité, la pappa al pomodoro, une soupe de tomates où trempent des morceaux de pain. Elle est agrémentée d’ail, de basilic et d’huile d’olive. La production de cette dernière est aussi essentielle que celle du vin en Toscane. On en voit en se rendant, par exemple, dans une des nombreuses exploitations agrotouristiques dont certaines proposent des cours d’initiation à la cuisine locale en plus du gîte.

Une adresse à la campagne

Marchesi Antinori

Le chianti a longtemps eu la réputation d’être de la piquette. Les producteurs ont amorcé un virage qualitatif dès les années 1970, dans la foulée de quelques domaines dont les vins ont été surnommés les super toscans. L’un d’eux, le Tigananello, est produit par la société Marchesi Antinori. Cette auguste exploitation au cœur du Chianti propose des visites sur réservation. Il y a même un restaurant. Sur son site, on trouve un guide des bons plans pour découvrir la Toscane.

Via Cassia per Siena 133

Loc. Bargino 50026

San Casciano val di Pesa

Une adresse en ville

Enoteca Bruni

La mode des vins naturels a aussi gagné l’Italie, premier producteur mondial de vin. Pour dénicher des établissements qui en disposent, téléchargez l’application Raisin qui permet de les localiser dans le monde entier. Dans le centre historique de Florence, on trouve le plus grand nombre de références à l’Enoteca Bruni, un bar à vins. Le lieu est beau et accueillant. C’est aussi un excellent restaurant bistronomique proposant de la cuisine italienne.

Borgo Ognissanti 25 / Rosso