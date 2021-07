CAMPING D’UN AUTRE GENRE - Escapade en glamping avec la nouvelle Porsche électrique

Notre destination est le Nollen. Vous ne connaissez pas? Nous non plus. Mais nous avons hâte de découvrir. Nous réceptionnons la toute nouvelle Porsche Taycan Cross Turismo au Centre Porsche de Rotkreuz. La Cross Turismo est à mi-chemin entre un break et une voiture de sport, avec transmission intégrale, un coffre plus volumineux, une garde au sol plus importante et un moteur 100% électrique.

Lors de la remise du bolide bleu Neptune, nous constatons que la batterie n’est chargée qu’à 38%. Et c’est censé nous amener à destination? L’angoisse de l’autonomie commence à monter. Le jeune homme chez Porsche nous rassure qu’un arrêt de recharge est déjà prévu à Kemptthal. L’autonomie restante de 9% devrait suffire pour nous amener à la station de charge rapide, même en adoptant un style de conduite sportive, et regagner 95% d’autonomie au bout de 35 minutes. La batterie de la Porsche Taycan Turbo Cross Turismo a une capacité de 93,4 kWh – c’est beaucoup! Les plus grandes batteries de véhicules électriques actuellement disponibles ont une capacité de stockage d’environ 100 kilowattheures.

Un écran tactile pour le passager avant

Très bien. C’est parti! Nous nous installons confortablement dans l’habitacle raffiné du véhicule électrique. Tout autour de nous est en cuir de haute qualité et devant nous se trouve un tableau de bord composé de quatre écrans au total: un compteur de vitesse numérique, un écran tactile avec retour haptique pour le réglage de la climatisation automatique et deux écrans tactiles pour le système d’infodivertissement. L’un d’eux est destiné au passager avant, ce qui signifie qu’il est également responsable de la musique de fond pendant le voyage.

Nous prenons la direction de Zoug. Dans le plus grand confort et silence, nous sillonnons les routes le long du lac de Zoug. Le système de navigation nous conduit ensuite vers le lac d’Ägeri, par-dessus le col du Sattel, puis en direction de Pfäffikon pour passer le Seedamm, avant de traverser l’Oberland zurichois jusqu’à l’aire d’autoroute de Kemptthal. À l’arrivée, il me reste 17% d’autonomie, bien que j’aie roulé assez vite. Le crossover passe de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et comme le couple maximal de 850 Nm est disponible dès le départ, ça vous déformerait presque le visage.

Le moment est venu de faire un pique-nique. Le coffre du bolide électrique a une contenance de 1171 litres et offre par conséquent largement assez de place pour transporter un barbecue. Mais la tiny house est équipée d’un brasero, après tout. Isabelle Riederer C’est vraiment très agréable… Isabelle Riederer À mi-chemin entre un break et une voiture de sport, la Porsche Taycan Turbo Cross Turismo est disponible à partir de 186’700 francs. Isabelle Riederer

Un plein, s’il vous plaît!

Mais revenons à la station de charge. La prise est branchée, la carte de recharge est sortie: c’est parti! Vous pouvez entendre et sentir l’électricité pompée dans la batterie. Grâce à son architecture à 800 volts, la Taycan Turbo Cross Turismo a une capacité de recharge pouvant aller jusqu’à 270 kW. Dans des conditions optimales, cela permet d’obtenir une autonomie de 100 kilomètres en cinq minutes. Pour ce qui est des conditions idéales, le bolide électrique s’occupe de tout. Ainsi, si vous planifiez un arrêt de recharge sur votre itinéraire dans le système de navigation, la voiture est si intelligente qu’elle fait en sorte que la température de charge optimale soit atteinte peu avant l’arrivée à la borne.

Pour que le processus de charge soit encore plus rapide, la batterie doit avoir une autonomie restante aussi faible que possible. Pourquoi? Plus la batterie est vide, plus elle se recharge rapidement. C’est comme lorsque vous allez au cinéma. Plus la salle est vide, plus vite vous trouvez une place. Plus la salle est remplie, plus vous devez vous faufiler entre les spectateurs et plus vous perdez de temps à trouver une place assise.

Une évasion parfaite

Après avoir repris des forces et avec une batterie pleine, et donc une autonomie de bien 450 kilomètres, nous voici partis en direction de notre tiny house sur le Nollen, en pleine Thurgovie. Une fois au sommet, la vue est à couper le souffle. Le lac de Constance, le Säntis, les sept sommets de Churfisten et nous avec notre tiny house au beau milieu. Ça sent l’herbe fraîchement coupée, les grillons chantent et nous nous installons confortablement sur la couverture de pique-nique. C’est clairement très agréable.