Escape games romands en péril à cause d’une offre trop alléchante

Fin décembre, 1500 pass ont été vendus sur Qoqa et 3000 utilisations ont été faites en janvier. Face à cet engouement, certaines enseignes, sur les vingt que réunit le Groupement des Escape Games Suisse, ne s’en sortent plus. Getty Images/iStockphoto

Le Groupement des Escape Games Suisse (GEGS) a été victime de son succès. Fin décembre, il proposait un pass à prix cassé sur Qoqa: une entrée dans près de 90 salles en Suisse romande et à Berne, le tout pour 169 francs au lieu de 450. Lancée juste avant Noël, l’offre s’est vendue comme des petits pains. Un engouement que les organisateurs n’avaient pas prévu. «On pensait en écouler 300 maximum», confie Benoît Eberlé, président du GEGS, mais ce sont finalement 1500 pass qui ont été mis en circulation via la plateforme en ligne.

Trop de groupes de deux

Un mois plus tard, les choses se sont encore corsées. «Rien qu’en janvier, nous avons eu plus de 3000 utilisations. Dans certaines salles, les pass constituaient 50% de la clientèle.» Une ruée inattendue à laquelle s’est ajoutée une autre surprise: l’affluence massive de groupes de deux. «Habituellement, nous recevons des groupes d’en moyenne 4,5 à 4,7 personnes. Avec le pass, on tourne autour de 2,6. L’offre a visiblement répondu à une demande de la part des duos. Malheureusement, nous n’avions pas pris cela en compte.»

Un cadeau de Noël perdu

Résultat: vendredi dernier, les détenteurs du pass ont reçu un mail de Qoqa qui en a énervé plus d’un. «Les conditions d’utilisation ont drastiquement changé», s’insurge Kevin. Désormais, il faudra être au minimum quatre personnes. Le pass ne pourra être utilisé qu’une fois par jour et «les enseignes se réservent le droit de limiter l’utilisation en cas de forte affluence». «C’était le cadeau de Noël parfait pour ma copine et moi. On s’était dit qu’on ferait un escape game chaque week-end. Maintenant, ce n’est plus possible», s’émeut l’amateur de jeux d’évasion.

«C’était une question de survie»

Benoît Eberlé regrette ce revirement, «mais c’était une question de survie.» Fin janvier, plusieurs enseignes l’ont alerté. «Elles n’arrivent plus à payer les employés et tournent à perte. L’offre était trop alléchante et nous avons mal anticipé l’utilisation du pass», admet le responsable, qui assure avoir appris de ses erreurs. «Si on survit, on proposera une nouvelle offre l’année prochaine. Cette expérience nous a montré que les groupes de deux sont friands d’escape games, mais ne peuvent pas forcément se les offrir. Il faut répondre à cette demande.»

Alors que 35 demandes de remboursement ont été adressées à Qoqa, le Groupement des Escape Games Suisse, qui avait aussi vendu une centaine de pass sur son site, en a reçu 12.