Escort tuée: «J’avais juste à rentrer et à gazer»

Le jeune homme encourt la prison pour vol avec violence ayant entraîné la mort et atteinte à l’intégrité d’un corps.

Un plan pour se faire de l’argent facile qui a mal tourné: c’est en substance ce qu’a expliqué le Français de 21 ans, jugé à Annecy (Haute-Savoie/F) depuis lundi, dans le cadre du meurtre d’une escort-girl de 33 ans dans son logement de Florissant (GE), en septembre 2019. Son corps avait été retrouvé brûlé dans une valise, à Marin (F). À l’audience, le jeune homme a raconté avoir été contacté par son complice présumé, un Vaudois de 43 ans, qui sera jugé à Genève ultérieurement. «Il m’avait dit que j’avais juste à rentrer et à [la] gazer», a relaté le prévenu, cité par «Le Dauphiné Libéré». Aspergée, la trentenaire aurait fait «une mauvaise réaction» et se serait débattue avec son comparse, qui l’aurait ensuite entravée. Lui serait alors parti à la salle de bains pour rincer ses yeux. A son retour, voyant que la victime ne bougeait plus, il aurait tenté de la ranimer.