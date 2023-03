Escort assassinée à Genève: elle était sur le point de changer de vie

L’homme est aussi revenu sur son mauvais pressentiment, dès la disparition de la jeune femme de 33 ans, qui s’est transformé en angoisse en particulier à la vue de traces rougeâtres dans le logement de cette dernière. Pour rappel, son corps avait été retrouvé dans une valise incendiée et enterrée dans une forêt de Marin, non loin de Thonon. Deux suspects doivent répondre des faits: le jeune homme de 21 ans jugé à Annecy, et un Vaudois de 42 ans, qui comparaîtra ultérieurement en Suisse. C’est le prévenu français qui a conduit les enquêteurs au cadavre. A l’audience, le médecin légiste a rapporté que le cœur de la trentenaire «était cuit» et que le décès était survenu par asphyxie avant l’incendie. Le procès se poursuit jusqu’à jeudi.