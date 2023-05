Genève: Escort tuée puis brûlée: le procès aura bientôt lieu 

Le 9 septembre 2019, deux hommes pénétraient chez une escort girl de 34 ans domiciliée à Florissant. Le premier l’avait gazée, le second l’avait étranglée. Puis, durant la nuit, ils avaient placé le corps de la victime dans une valise et l’avaient transporté en taxi à Evian-les-Bains (F). Là-bas, ils l’avaient brûlé et enterré. Ce lundi, le ministère public a saisi le Tribunal criminel (compétent lorsqu’une peine supérieure à dix ans est requise) d’un acte d’accusation en lien avec cette affaire.