gitans en valais

Escorte policière pour un aller-retour Martigny-douane

Les autorités ont identifié et remis aux gardes-frontières les gens du voyage arrivés illégalement en Suisse la semaine dernière.

La police valaisanne fait son récit: le 20 mai, elle était avertie par les polices genevoises et vaudoises que 35 caravanes étaient en route en direction du Valais. Elle les a donc interceptées pour les diriger vers l’aire officielle d’accueil à Martigny. Ce n’est que le lendemain qu’elle dit avoir appris, via l’Administration fédérale des douanes (AFD), «qu’un certain nombre de ces dernières avait pénétré en Suisse par un poste frontière ouvert mais non surveillé» dans le canton de Genève.