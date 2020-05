Frontière

Escortes policières pour 35 caravanes de Gitans

Un convoi venu de France a passé la frontière sans être inquiété. Il a été escorté jusqu’en Valais par les forces de police.

Un drôle de relais s’est couru mercredi sur l’autoroute entre Genève et Martigny (VS). Les polices cantonales genevoise, vaudoise et valaisanne se sont succédé pour escorter 35 caravanes de Gitans. Arrivées de France à 17h20, elles ont rejoint la place qui leur est dévolue en Valais à 20h30.