Canton de Saint-Gall : Escroquerie aux assurances sociales: trio familial condamné

Une femme de 54 ans, son frère et leur mère ont, pendant une dizaine d’années, perçu indûment des centaines de milliers de francs. La principale accusée écope de 6 ans et neuf mois de prison.

La justice st-galloise condamne une femme de 54 ans, son frère de 50 ans et leur mère de 75 ans pour avoir escroqué les assurances sociales par métier. La principale accusée écope d’une peine de 6 ans et neuf mois de prison, son frère de quatre ans et demi, ferme tous les deux, et leur mère d’un an et cinq mois avec sursis.