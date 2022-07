Escroquerie: l’employé valaisan qui ne travaillait jamais

En Valais, un maçon a accumulé les déclarations frauduleuses d’accidents pour ne pas travailler. En trois ans et demi, il est parvenu à ne bosser que 58 jours… Finalement démasqué, il a écopé de prison ferme.

Cet employé a escroqué la Caisse nationale suisse d’assurance (Suva) entre fin 2016 et avril 2020, relate «Le Nouvelliste». Durant cette période, il a déclaré pas moins de six accidents, soi-disant liés à des chutes. Puis il vivait sur le dos de l’assurance accident. À chaque fois, il se faisait placer dans une entreprise via une agence de travail temporaire, puis se disait victime d’un accident quelques jours à peine après avoir entamé un nouveau travail. Il a agi dans plusieurs cantons.