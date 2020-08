Monnaie virtuelle

Escroqueries au bitcoin: procès en vue pour Alexander Vinnik

Le parquet de Paris avait requis un procès contre le Russe il y a deux semaines. Celui-ci a été confirmé par un juge. Il sera jugé pour «extorsion» et «blanchiment aggravé».

Le Russe Alexander Vinnik, soupçonné de vastes escroqueries en ligne et au cœur d’un bras de fer diplomatico-judiciaire entre la France, les États-Unis et la Russie, a été renvoyé en procès par un juge parisien, a-t-on appris lundi de sources judiciaire et proche du dossier.