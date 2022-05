Salvador : Esme, condamnée à 30 ans de prison pour une fausse couche

Une Salvadorienne a fait les frais de la législation draconienne de son pays, qui interdit l’interruption de grossesse en toutes circonstances. Les défenseures des droits des femmes s’insurgent.

Jusqu’à cinquante ans de prison

Morena Herrera, présidente du Groupe de citoyens pour la dépénalisation de l’avortement, qualifie la sentence de «coup dur». Elle demande que les fausses couches soient traitées comme une question de santé publique et non comme un délit. «Nous continuerons à nous battre pour que toutes les femmes injustement criminalisées par ces circonstances retrouvent leur liberté et aient la possibilité de refaire et de reconstruire leur vie», assure-t-elle.