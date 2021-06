Rencontre Biden-Poutine - Espace aérien fermé et véhicules blindés pour la police

Dans dix jours, une rencontre historique aura lieu à Genève entre Joe Biden, président américain, et Vladimir Poutine, son homologue russe. Pour l’occasion, l’Office fédéral de l’aviation civile (l’OFAC) prévoit de fermer en grande partie l’espace aérien genevois, rapporte ce dimanche la NZZ am Sonntag. L’OFAC a expliqué au dominical qu’il était actuellement en train de peaufiner les derniers détails concernant cette fermeture avec les forces aériennes suisses et Skyguide. Selon l’OFAC, il s’agit là d’un «processus établi», comme c’est aussi le cas pour le Forum économique mondial.