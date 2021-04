Après une fermeture due à une absence de patente et à l’obligation de s’inscrire au Registre du commerce , puis les conséquences des directives contre la pandémie, un autre problème est apparu pour le comité de Zelig qui régularisait la situation. Une obligation de payer des impôts cantonaux et communaux malgré des buts non lucratifs, et ce depuis des années.

Un seuil du chiffre d’affaires franchi depuis des années

Le critère pour subir la douloureuse? Le chiffre d’affaires annuel s’il dépasse 150’000 fr. Créée il y a plus de 30 ans comme simple buvette et espace de détente à l’UNIL, la vénérable enseigne au motif de caméléon a grandi et pris de l’importance tout en restant gérée par des bénévoles de diverses facultés. Le 30 mars dernier, ils communiquaient leur décision. Après épluchage de la comptabilité et mûre réflexion, ils annonçaient se déclarer officiellement en faillite, dans le but de ne pas avoir à payer les arriérés d’impôts.