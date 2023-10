Espace: Des astronautes chinois sont de retour sur Terre

Trois astronautes chinois sont revenus sans encombre sur Terre mardi, après cinq mois en orbite dans la station spatiale Tiangong, selon la télévision chinoise qui a qualifié la mission de «succès complet». Jing Haipeng, Zhu Yangzhu et Gui Haichao ont atterri sur le site de Dongfeng en Chine , selon la chaîne CCTV.

Les images de la télévision ont montré leur capsule se poser en parachute dans le désert de Gobi (nord-ouest), entourée d’un épais nuage de poussière orange. «La surveillance médicale sur place et le personnel ont confirmé que les astronautes (…) sont en bonne santé», a indiqué CCTV. «La mission Shenzhou-16 a été un succès complet», a-t-elle ajouté.

Les trois hommes avaient décollé vers l’espace fin mai et sont restés en orbite pendant 154 jours, occupant principalement leur temps à des expérimentations scientifiques. Ils ont aussi effectué une sortie dans l’espace de près de huit heures.

Des «tests de charge»

Une nouvelle équipe, la plus jeune envoyée par la Chine jusqu’à présent, les a remplacés la semaine dernière, dans le cadre de la mission Shenzhou-17. Avec une moyenne d’âge de 38 ans (contre 42 ans pour le précédent équipage), Tang Hongbo, Tang Shengjie et Jiang Xinlin effectueront des «tests de charge utile de science spatiale et d’application», selon l’Agence spatiale nationale. Ils réaliseront aussi des travaux de maintenance pour réparer les dégâts mineurs causés à la station par des débris spatiaux.