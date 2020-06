Genève

Espace entreprise du DIP: nécessaire mais peut mieux faire

Le dispositif de l’Instruction publique, qui propose des stages aux élèves suivant une formation commerciale à plein temps, manque de reconnaissance, selon la Cour des comptes.

Formation par défaut

Du côté des employeurs, la formation à plein temps est jugée trop généraliste et la durée des stages, trop courte. En première année, les élèves suivent une semaine de stage, 18 semaines en deuxième et quatre semaines en troisième. Or la majorité des stages (89,5%) a lieu à Espace entreprise, le DIP craignant de concurrencer la formation duale par des stages externes, a relevé Mme Terrier.

Insertion professionnelle

Résultat: les jeunes diplômés de la filière à plein temps mettent plus de temps que ceux en apprentissage dual à trouver un premier emploi. Ils sont plus nombreux à bénéficier d'un contrat à durée déterminée et se retrouvent plus fréquemment dans un poste non qualifié, a constaté la Cour.