Espace: La fusée indienne a réussi son alunissage

Félicitations russes

Mission «plus lente»

Cette mission, lancée il y a six semaines, a été plus lente à atteindre la Lune que les missions habitées américaines Apollo des années 1960 et 1970, qui y étaient parvenues en quelques jours. La fusée indienne est en effet beaucoup moins puissante que Saturn V, celle du programme lunaire américain. Elle a dû effectuer cinq ou six orbites elliptiques autour de la Terre pour gagner en vitesse, avant d’être dirigée vers une trajectoire lunaire d’une durée d’un mois.