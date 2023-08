Espace: La Nasa et SpaceX envoient un équipage vers l’ISS

La Nasa et SpaceX ont envoyé samedi quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la capsule Dragon de SpaceX, après une première tentative annulée la veille. La capsule Dragon, emportée par une fusée Falcon 9, a décollé à 3 h 27 (9 h 27 en Suisse) du Centre spatial Kennedy en Floride, avec à bord l’équipe de la mission baptisée «Crew-7», devant environ 10’000 personnes.

La mission est commandée par l’Américaine Jasmin Moghbeli et inclut le Danois Andreas Mogensen, le Japonais Satoshi Furukawa et le Russe Konstantin Borissov. «Nous avons décollé», a annoncé la Nasa sur X. On a pu ensuite entendre des acclamations provenant de la salle de contrôle lorsque la capsule s’est détachée de la fusée. «Nous sommes peut-être de quatre pays différents, mais nous sommes une équipe unie avec une mission commune», a déclaré Jasmin Moghbeli après la séparation.