Espace: La Nasa s’apprête à s’envoler vers le lointain astéroïde Psyché

200 km de long

Volcans, crevasses, cratères?

Les scientifiques sont aussi impatients de voir à quoi ressemblent les cratères sur un corps céleste métallique: la matière propulsée par l’impact d’astéroïdes pourrait être restée figée en l’air et former des sortes de pointes. La sonde restera un peu plus de deux ans en orbite autour de Psyché pour l’étudier, en alternant entre plusieurs altitudes.

Ces moteurs se servent de l’électricité fournie par les panneaux solaires de la sonde pour obtenir des ions d’un gaz noble (gaz xénon), qui sont ensuite accélérés en passant à travers un champ électrique. Ceux-ci sont alors expulsés à très haute vitesse, «cinq fois plus vite que le carburant sortant d’une fusée classique», a déclaré David Oh, ingénieur de la Nasa. Ce qui produit la poussée nécessaire. «C’est le genre de chose dont on entendait parler dans Star Wars et Star Trek, mais aujourd’hui nous faisons du futur une réalité», a-t-il souligné.