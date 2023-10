Espace: Le lancement de la fusée Vega annulé au dernier moment

Sur les six premiers mois de l’année, Arianespace a lancé pour le compte de l’ESA une unique fusée Ariane 5 quand l’américain SpaceX effectuait 43 lancements de sa Falcon 9.

Ne disposant que d’une seule fenêtre de tir, la mission est reportée à une date ultérieure, pour l’instant non communiquée. Ce troisième et dernier lancement européen de l’année 2023 devait placer en orbite basse deux satellites d’observation de la Terre et dix autres petits satellites, pour un poids total d’1,2 tonne de charges utiles.