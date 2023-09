Le robot lunaire indien ne donne toujours pas signe de vie

Selon l’agence spatiale indienne, le véhicule avait pour mission d’arpenter la région du pôle sud lunaire encore peu cartographiée et transmettre des images et des données scientifiques pendant deux semaines. Le robot mobile indien a ainsi confirmé la présence de soufre d’aluminium, de calcium, de fer, de chrome et de titane sur la surface lunaire, avait annoncé l’ISRO, dans un communiqué. D’autres mesures ont aussi montré la présence de manganèse, de silicium et d’oxygène.