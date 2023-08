Le robot mobile indien confirme la présence de soufre sur la Lune

Aluminium, calcium, fer, chrome et titane

«Ces mesures in situ confirment sans ambiguïté la présence de soufre dans la région, ce qui n’était pas possible avec les instruments embarqués sur les satellites», ajoute le communiqué. Elles ont également confirmé la présence d’aluminium, de calcium, de fer, de chrome et de titane sur la surface lunaire, selon l’ISRO. D’autres mesures ont aussi montré la présence de manganèse, de silicium et d’oxygène.