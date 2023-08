Espace : Mise en orbite réussie pour une mission lunaire indienne 

Une fusée non habitée lancée par l’Inde est entrée dans l’orbite de la Lune samedi, quatre ans après une première tentative d’alunissage contrôlé qui avait échoué, a annoncé l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). « Chandrayaan-3 est entrée dans l’orbite de la Lune», a écrit l’ISRO sur Facebook, plus de trois semaines après son lancement.

Si le reste de la mission actuelle se déroule comme prévu, la mission devrait se poser près du pôle sud de la Lune, peu exploré, entre le 23 et le 24 août. Le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d’habitants, rejoindrait alors le club ayant réussi un alunissage contrôlé, qui ne compte actuellement que la Russie, les États-Unis et la Chine.