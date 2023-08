A Tenerife, les pompiers se battent pour sauver des maisons

Le feu, qui s’est déclaré mardi soir dans une région montagneuse du nord-est de l’île, a déjà dévoré 11’600 hectares sur un périmètre de 84 km, soit environ 6% de la superficie de l’île, et forcé plus de 12’000 personnes à fuir selon les autorités régionales. Il est devenu le plus important qu’ait connu l’archipel situé au large des côtes ouest de l’Afrique.