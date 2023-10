Bijoux historiques ukrainiens volés découverts Madrid

Onze bijoux en or appartenant au patrimoine historique ukrainien, d’une valeur estimée à plus de 60 millions d’euros (env. 57 millions de francs), ont été retrouvés en Espagne, où des trafiquants espéraient les revendre illégalement, a annoncé lundi, la police espagnole. Ces joyaux, «d’une grande valeur historique et économique», avaient disparu il y a plusieurs années, après avoir été exposés dans un musée de Kiev entre 2009 et 2013, a indiqué la police, dans un communiqué.