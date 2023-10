Deux morts à bord d’un bateau de migrants au large de Tenerife

«Deux morts» ont été retrouvés au cours du sauvetage d’une embarcation de fortune à 15 kilomètres au sud de Tenerife, au large des côtes nord-ouest de l’Afrique. Il y avait à son bord 209 personnes au total, dont 154 hommes, 21 femmes et 34 mineurs, a indiqué une porte-parole des sauveteurs en mer. D’après les sauveteurs, d’autres personnes de ce bateau n’étaient pas «en très bon état» de santé.

L’autorité ne disposait pas d’éléments supplémentaires sur l’identité de ces deux personnes décédées, ni sur la cause de leur mort. Sur les photos fournies par les sauveteurs et prises au moment du sauvetage en mer, on peut apercevoir une longue pirogue complètement surchargée de migrants dont certains lèvent les bras vers le ciel. Les migrants ont été conduits au port de Los Cristianos, à Tenerife, où ils sont arrivés vers 10 h 20.