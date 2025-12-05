Galice: un homme meurt d'un AVC après l'accident mortel de sa femme

Un homme n'a pas supporté le choc de l'annonce du décès de son épouse, victime d'un accident de voiture, mercredi soir en Galice. Il a succombé peu après elle.

Espagne : Elle périt dans un accident, son mari meurt en arrivant sur place

La quinquagénaire est entrée en collision frontale avec le conducteur d'une camionnette, ivre. Facebook

Une double tragédie est survenue mercredi soir dans le village de Muinos, en Galice. Il était environ 23h quand le conducteur d'une camionnette, en état d'ivresse, a dévié de sa trajectoire et s'est retrouvé sur la voie opposée. De retour d'une soirée de travail dans une maison de retraite, une femme arrivait dans le sens inverse au volant d'une Citroën Saxo. Elle n'a pu éviter une terrible collision frontale.

Les secours ont dû désincarcérer la malheureuse, âgée de 51 ans, mais n'ont pas pu lui sauver la vie. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles, le mari de la victime s'est rendu sur les lieux peu après l'accident. C'est là que les secours l'ont informé du décès de son épouse. Sous le choc, l'homme s'est effondré et a fait un AVC, écrit «El Pais». Les intervenants ont tenté pendant plus d'une heure de le réanimer, en vain.

Les deux quinquagénaires laissent derrière eux un fils âgé d'une vingtaine d'années. Le conducteur ivre, âgé de 40 ans, a été arrêté et brièvement incarcéré. Il a été libéré sous caution et sera jugé pour homicide involontaire et conduite en état d'ébriété.