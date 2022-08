Energie: Espagne et Portugal appuient l’idée d’un gazoduc les reliant à l’Europe centrale

Énergie : Espagne et Portugal appuient l’idée d’un gazoduc les reliant à l’Europe centrale

Berlin a lancé, jeudi, une piste pour diminuer les effets de la crise énergétique en Europe, suite à l’invasion de l’Ukraine. Madrid et Lisbonne jugent que le gazoduc est une «priorité».

Les gouvernements espagnol et portugais ont accueilli, vendredi, avec enthousiasme les déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, en faveur d’un gazoduc reliant la péninsule ibérique à l’Europe centrale, dans un contexte de crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine.

Ce gazoduc est «une priorité» pour le Portugal et la prise de position de Berlin, jeudi, «renforce la pression sur les institutions européennes» pour faire avancer ce dossier, a déclaré le Premier ministre portugais Antonio Costa. «Le Portugal peut jouer un rôle important» afin de contribuer à rendre l’Europe «autonome sur le plan énergétique» vis-à-vis de la Russie, a souligné le chef du gouvernement portugais, dont le pays dispose, à Sines, d’un important port en eaux profondes doté d’un terminal gazier.

Pour sa part, la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, a déclaré, dans une interview à la Télévision nationale, que l’Espagne était prête à avancer très vite pour la construction d’un tel gazoduc, prônant «une plus grande implication des institutions communautaires» et «des gouvernements des États membres».

La France doit aussi jouer un rôle important

Le chancelier allemand avait estimé, jeudi, que l’Europe manquait «dramatiquement» d’une interconnexion entre la péninsule ibérique et l’Europe centrale, passant par la France, qui contribuerait «à soulager et détendre la situation de l’approvisionnement» de gaz. Teresa Ribera a indiqué qu’à court terme, en «deux ou trois mois», l’Espagne pourrait «fournir entre 2 et 2,5% du gaz qui peut être consommé dans l’ensemble de l’UE», en ajoutant «un compresseur supplémentaire» sur les deux petits gazoducs qui relient l’Espagne à la France à travers le Pays basque.